В рамках мероприятий по замене в учреждениях образования города Москвы газового на электропотребляющее оборудование более 30 школ и детских садов столицы подали в 2019 году заявки в «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») на технологическое присоединение к сетям и увеличение мощности, заключено 38 договоров. Замена производится с целью повышения безопасности в образовательных организациях.

Большинство школ, подавших заявки, расположены в Восточном административном округе (районы Богородское, Измайлово, Метрогородок, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная Гора, Сокольники), Центральном (районы Басманный, Замоскворечье, Таганский, Хамовники), а также в Юго-Восточном, Северном и Северо-Восточном округах.

Так, для ГБОУ «Школа № 1795 «Лосиноостровская» в рамках договора энергетики проложили две кабельных линии напряжением 0,4 кВ, в том числе методом горизонтально направленного бурения. Теперь присоединенная максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет почти 120 киловатт.

По итогам работы в адрес генерального директора ПАО «МОЭСК» П.А. Синютина направлено благодарственное письмо от имени министра образования Правительства Москвы И.И. Калины, в котором выражаются слова признательности «за оказание всей необходимой помощи в мероприятиях по переходу с газового на электропотребляющее оборудование объектов организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы».

Информацию о сроках и правилах технологического присоединения к сетям компании, увеличении мощности и дополнительных услугах можно узнать на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании «Россети Московский регион», а также по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 (звонок бесплатный).