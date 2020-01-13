Руководитель проекта ChinaCable.Ru Антон Герасимов в большом видеоинтервью для портала RusCable.Ru в рамках выставки Wire 2019 рассказал об особенностях развития проекта и рынке китайского оборудования во всех подробностях.

Проект ChinaCable.ru был создан в 2015 году, когда производители кабельной продукции в России начали искать замену подорожавшему европейскому оборудованию. Целью проекта стал разбор производителей кабельного оборудования Китая, и выявление наиболее надежных из них.

На данный момент компания на рынке более 5 лет и активно развивается. У компании имеется представительство и в России и в Китае, штат переводчиков и технических специалистов, что обеспечивает высокий уровень сервиса приобретения китайского оборудование с лучшим сочетанием цена/качество.

Подробности о пути становления и развития компании, а так же типичные уловки на которые идут китайские проивзодители при работе с Россией смотрите в видео на портале RusCable.Ru