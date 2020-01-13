Строительство новой трамвайной ветки по ул. Московской в Краснодаре начнется не позднее июля 2020 года. Об этом в ходе еженедельной планерки в администрации заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Мы дадим старт по строительству новой трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова. Планируется, что к концу мая департамент транспорта предоставит положительное заключение по проекту строительства ветки. Мы также получили гарантии от администрации края, что будет соответствующая поддержка по этому проекту. Рассчитываю, что приступить к реализации этого проекта мы должны не позднее июля 2020 года», — рассказал он.

Как сообщал РБК Краснодар, в июне 2019 года депутаты гордумы Краснодара приняли решение о выделении более 49 млн руб. на проектирование новой трамвайной ветки по ул. Московской.



Ветка протяженностью 5 км пройдет по ул. Московской до ул.им. Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Проектирование началось в 2019 году и завершится в 2020 году.

«На самом деле для Краснодара — это историческое решение. Впервые более чем за 20 лет мы начинаем работу по масштабному строительству новых трамвайных веток в краевом центре. Первый этап — проектирование. По многочисленным просьбам горожан и поручению губернатора Кубани начинаем именно с ул.Московской, чтобы обеспечить доступ к нашему главному общественному транспорту жителей большого жилого массива, в том числе Музыкального микрорайона», — комментировал тогда мэр Краснодара Евгений Первышов.

Предыдущие трамвайные линии построены в Краснодаре в 90-х годах прошлого века. В 1994 году завершено строительство трамвайной линии в Юбилейный микрорайон, ее протяженность составила 7,1 км. В 1998 году принята в эксплуатацию трамвайная ветка по Садовому путепроводу до КубГТУ протяженностью 3,5 км.



В целом в Краснодаре в ближайшие годы #ws" rel="noindex nofollow" target="_blank">планируется построить 4 новых линий общей протяженностью 27,4 км. Строительно-монтажные работы по их продлению ранее оценивались в 1 млрд рублей. Помимо Московской, прорабатывается возможность строительства трамвайных линий в Восточно-Кругликовском микрорайоне от ул.Красных зорь до ул.Домбайской, продолжение от ул.им. Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей, от ул.им.Бершанской до аэропорта «Пашковский».

Фото: Юга.ру