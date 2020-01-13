В рамках годовой инвестиционной программы "Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго" завершит реконструкцию подстанции (ПС) 110 кВ «Ока», расположенной в городе Рыбное Рязанской области.

Инвестпроект включает в себя замену силовых трансформаторов с увеличением мощности, частичную реконструкцию оборудования подстанции и расширение распределительного устройства 10 кВ. На первом этапе реконструкции объекта в 2019 году энергетики заменили первый трансформатор 16 МВА на 25 МВА. Аналогичная замена второго будет проведена в текущем году.

ПС «Ока» питает потребителей г. Рыбное, крупные коттеджные поселки «Ходынинские дворики» и «Раменские дворики», центральный офис ведущего российского дистрибьютора канцтоваров «Рельеф-Центр», современный завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» и другие предприятия и социально значимые объекты, расположенные на территории Рыбновского района.

В результате проведенной реконструкции повысится качество и надежность электроснабжения существующих потребителей, появятся возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов, в том числе строящихся в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста «Технопарк Рязань».