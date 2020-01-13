В наступившем году в Брянске планируется заменить более трёх тысяч старых фонарей на новые светодиодные, более 40 км изношенных проводов и свыше 500 электроопор. По словам председателя городского комитета по ЖКХ Игоря Гинькина, скоро начнётся обновление освещения на улицах Фокина, Челюскинцев, строительство новых линий на Сталелитейной и Шоссейной, продолжится замена старых светильников на улицах Бежицкой, Литейной и других улицах областного центра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Обновление уличного освещения стало возможным после того, как арбитражный суд Брянской области принял решение о расторжении энергосервисного контракта, который был заключён с ООО «АйТи Энергофинанс Брянск» в 2012 году.

Муниципальный энергосервисный контракт с ООО «Айти Энергофинанс Брянск» был заключён в 2012 году. К началу 2013 года данная фирма выполнила реорганизацию системы уличного освещения. Были проведены энергосберегающие мероприятия —заменено более 10 тысяч уличных светильников на энергоэффективные, установлены реле автоматического времени. Однако сразу же после окончания работ, проведённых подрядной фирмой, участились жалобы жителей на темноту на городских улицах. В 2013-2014 годах прошёл ряд независимых экспертиз по замеру уровня освещённости и яркости на дорогах Брянска. Во всех случаях результаты измерений показывали значительные отклонения от установленных нормативных параметров. В связи с этим начались длительные судебные тяжбы муниципалитета с подрядчиком. Четыре года иск Брянской городской администрации к недобросовестной компании рассматривался в судах разной инстанции, и только в апреле прошлого года, наконец, было вынесено решение, по сути признавшее, что установленное ООО «АйТи Энергофинанс Брянск» оборудование, недостаточно освещает городские улицы.

В прошлом году уже отремонтировано около 60 километров наружного освещения, из которых 47 км обновлено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также заменено более 2500 старых тусклых светильников на новые светодиодные. Общая же протяженность линий электропередач наружного освещения составляет почти 775 км.