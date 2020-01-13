В Кузбасских ТОСЭР появилось четыре новых резидента

26 декабря 2019 года Минэкономразвития России присвоило статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) четырем кузбасским компаниям. Так, резиденты появились в ТОСЭР «Новокузнецк» и ТОСЭР «Прокопьевск».

ООО «Медицинский центр онкодиагностики» будет осуществлять на территории ТОСЭР «Новокузнецк» проект по организации услуг по выявлению онкологических заболеваний населению. Общая стоимость проекта составит порядка 65 млн. руб. Будет создано 27 рабочих мест.

Резидентом ТОСЭР «Прокопьевск» стало ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс». В рамках проекта компания планирует предоставлять полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава. В настоящее время ежемесячный выпуск из ремонта составляет 1250 - 1300 вагонов, после реализации проекта производственная мощность возрастет до 2500 вагонов в месяц. Стоимость проекта - 1,086 млрд. руб.

Еще одна компания будет осуществлять деятельность в ТОСЭР «Прокопьевск». ООО «Глобал-Эко» реализует проект по организации производства по восстановлению грузовой шины. Компания планирует восстанавливать до 14,4 тысяч штук в год. Будет создано 23 рабочих места. Стоимость проекта - 63 млн. рублей.

ООО «АктивСтрой» также будет осуществлять проект в ТОСЭР «Прокопьевск» по организации производства деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Стоимость проекта 4,6 млн. руб. Появится 10 новых рабочих мест.

Таким образом, в ТОСЭР «Новокузнецк» 34 резидента, в ТОСЭР «Прокопьевск» - 11.