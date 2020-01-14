20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental состоится презентация настенной карты.

Настенная карта «Инвестиционные проекты в электроэнергетике» информирует участников рынка о планах компаний по строительству и модернизации генерирующих объектов и электрических сетей.

Карта всегда на виду в крупных электроэнергетических компаниях: Россети, Интер РАО, Концерн Росэнергоатом, РусГидро, Газпром энергохолдинг, Юнипро, Фортум, Квадра. Карты поступают в профильные подразделения Минэнерго, Минстроя, Ростехнадзора, Главгосэкспертизы и ФАС.

Карты распространяются на энергетических выставках и конференциях.

На карте предусмотрено размещение рекламы, которое позволяет рекламодателю постоянно напоминать о себе заказчикам.

Спонсорам предлагается четыре варианта размещения информации:

Партнер карты

Спонсор карты

Официальный спонсор карты

Генеральный спонсор карты

Рекламодатели карты участвуют в Московских нефтегазовых конференциях на льготных условиях. Участникам предыдущих выпусков нефтегазовых карт предоставляется скидка 10%.

Запросить информацию по спонсорскому участию в настенной карте »

Сайт проекта: www.tek-map.ru

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; e-mail: info@tek-map.ru

Рекламодатели карты всегда на виду у заказчиков!