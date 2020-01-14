РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
14 января 2020, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: tek-map
Отрасль: Электроэнергетика
20 февраля 2020 года по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental состоится презентация настенной карты.
Настенная карта «Инвестиционные проекты в электроэнергетике» информирует участников рынка о планах компаний по строительству и модернизации генерирующих объектов и электрических сетей.
Карта всегда на виду в крупных электроэнергетических компаниях: Россети, Интер РАО, Концерн Росэнергоатом, РусГидро, Газпром энергохолдинг, Юнипро, Фортум, Квадра. Карты поступают в профильные подразделения Минэнерго, Минстроя, Ростехнадзора, Главгосэкспертизы и ФАС.
Карты распространяются на энергетических выставках и конференциях.
На карте предусмотрено размещение рекламы, которое позволяет рекламодателю постоянно напоминать о себе заказчикам.
Спонсорам предлагается четыре варианта размещения информации:
Рекламодатели карты участвуют в Московских нефтегазовых конференциях на льготных условиях. Участникам предыдущих выпусков нефтегазовых карт предоставляется скидка 10%.
Запросить информацию по спонсорскому участию в настенной карте »
Сайт проекта: www.tek-map.ru
Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; e-mail: info@tek-map.ru
Рекламодатели карты всегда на виду у заказчиков!
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