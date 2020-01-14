«Россети Московский регион» в 2020 году подключат к электросетям 111 домов, строящихся в рамках программы реновации жилого фонда города Москвы.

Совокупная присоединенная мощность составит 58,9 мегаватт (МВт). В рамках заключенных договоров энергетики проложат новые кабельные линии напряжением 0,4 и 10 киловольт (кВ) – там, где необходимо, с помощью метода горизонтально направленного бурения, реконструируют трансформаторные подстанции или установят новые. Все объекты отнесены ко второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

«Россети Московский регион» содействуют реализации программы реновации в столице с 2017 года. За это время энергетики подключили к сетям 41 дом.

Программа реновации жилья в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает более 1 млн человек, в нее включено свыше 5 тысяч домов.