BMW отказалась от строительства своего завода в России

Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей. Об этом 14 января сообщает Autonews со ссылкой на президента BMW Group Россия Штефана Тойхерта.

По словам топ-менеджера, примерно полтора года компания обсуждала с российским правительством условия по специнвестконтрактам (СПИК), однако летом 2019 года переговоры были прекращены, так как «правила игры, так и не определились».

Также Штефан Тойхерт отметил, что повышение утилизационного сбора в 2020 году сделало невыгодными условия для автомобильных компаний, которые подписали СПИК в 2019 году и ранее.

Отмечается, что сейчас на территории России действует новый инвестиционный режим по предоставлению льгот и госсубсидий в обмен на инвестиции в налаживание производства автомобилей в стране. На сегодняшний день инвестконтракты заключены с группой ГАЗ, альянсом «АвтоВАЗ»–Renault–Nissan–Mitsubishi, Sollers, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Daimler и другими производителями машин.

Что касается завода BMW в России, то предполагалось, что его построят на территории технопарка Храброво в Калининградской области.

30 декабря сообщалось, что BMW представила концептуальную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7. Автомобиль был представлен в выставочном комплексе BMW Welt, расположенном в Мюнхене.