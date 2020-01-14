Ассоциация "Электрокабель" сообщает о том, что по итогам 2019 года производители кабельной продукции должны подать в Росприродназор отчетность о выполнении нормативов утилизации за 2019 год и оплатить экологический сбор. Это связано с тем, что провода и кабели [электронные и электрические] являются объектом расширенной ответственности их производителей и импортеров в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 No2970-р (ред. от 16.06.2018) «Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» (группа 40).

Экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров группы 40 до 15 апреля 2020 года.

Отчетность о выполнении нормативов утилизации за истекший календарный год представляется до 1 апреля года, следующего за отчетным (п.16 ст.24.2 Закона No89-ФЗ и п.11 Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 No1342 (ред. от 17.10.2018) «Об утверждении Правил представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров».

Норматив утилизации для товаров группы 40 на 2019 год - 5 %, 2020 год - 10 %.

Согласно п.12 ст.24.2 Закона No89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» нормативы утилизации для каждой группы товаров, группы упаковки товаров устанавливаются в процентах от общего количества выпущенных в обращение на территории РФ товаров, выраженного в единицах массы или единицах товаров, либо упаковки товаров, выраженного в единицах массы упаковки, использованной для таких товаров. Нормативы утилизации на 2018-2020 гг. установлены Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 No2971-р (ред. от 16.06.2018) «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 годы».

Поскольку под «упаковкой» в соответствии с ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения» понимают изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации продукции (сырья и готовой продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником, то область ее применения многообразна. Многообразие целей использования упаковки подразумевает и большое количество компаний и индивидуальных предпринимателей, пользующихся ею.

Производители и импортеры товаров группы 40, использующие для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации продукции упаковку несут ответственность по ее утилизации (п.10 ст.24.2 Закона No89-ФЗ) в пределах нормативов, установленных для того или иного вида упаковки (пример видов упаковки, (группы и нормативы утилизации для 2018-2020 гг. (%) в таблице №2 "Информационной справки по группе 40 РОП").

Субъект РОП группы 40 и упаковки для нее

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров группы 40 на территории РФ, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт товаров группы 40 из третьих стран или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, обязаны обеспечивать выполнение установленных Правительством Российской Федерации нормативов утилизации для товаров группы 40 и упаковки для товаров группы 40.

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распространяется на производителей товаров с момента их первичной реализации на территории РФ в отношении товаров, произведенных на территории РФ, и упаковки для таких товаров. Товары группы 40, произведенные в России и экспортированные из нее НЕ попадают под расширенную ответственность производителя. Ответственность за их утилизацию такой производитель НЕ несет.

То есть платит только первый продавец товаров группы 40 – их производитель.

Остальные продавцы товаров группы 40 не являются субъектами РОП, обязанности за утилизацию отходов от использования товаров группы 40 НЕ несут.

Обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации распространяется на импортеров товаров с момента их первичной реализации на территории Российской Федерации в отношении:

товаров, импортированных из третьих стран в РФ и прошедших соответствующие таможенные операции, а также упаковки для таких товаров;

товаров, ввезенных из государств - членов Евразийского экономического

союза, а также упаковки для таких товаров.

Ответственность субъекта РОП (самостоятельная утилизация)

Производители, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно (п.3 ст.24.2 Закона No89-ФЗ), а именно:

путем организации собственных объектов по утилизации отходов от использования товаров

путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых коммунальных отходов)

путем заключения договора поручения на выполнение нормативов утилизации ППК РЭО (публично-правовая компания Российский экологический оператор) или ассоциации, созданной производителями товаров, импортерами товаров в целях обеспечения выполнения нормативов утилизации (далее - ассоциация)

Обязанность производителя, импортера товаров по их утилизации может быть исполнена на территории РФ вне зависимости от того, в каком субъекте РФ осуществляется деятельность данных производителя, импортера товаров (п.8 ст.24.2 Закона No89-ФЗ).

Выполнение нормативов утилизации подтверждается:

договорами с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, российским экологическим оператором, региональным оператором, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за исключением твердых коммунальных отходов), или в случае создания ассоциации – договора поручения ассоциации;

актами утилизации отходов от использования товаров.

Ответственность субъекта РОП (уплата экологического сбора)

Экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров группы 40 в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

В отношении упаковки товаров для товаров группы 40 экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров в этой упаковке. То есть производители товаров группы 40 уплачивают экосбор за упаковку, которую они используют для своих товаров.

Экологический сбор не уплачивается в отношении количества товаров, упаковки товаров, которые вывозятся из РФ.

Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора на массу товара или на количество единиц товара (в зависимости от вида товара) либо на массу упаковки товара, выпущенных в обращение на территории РФ, и на норматив утилизации (%).

Ставки экологического сбора группе товаров 40, а также групп упаковки товаров установлены постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 No284 (ред. от 31.10.2018) «Об установлении ставок сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования которых подлежат утилизации, уплачиваемого производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров (экологического сбора)».

2423 руб. за тонну - группа №40 «Провода и кабели электронные и электрические прочие» (это ставка 2018 года).

В настоящее время в соответствии с п.2 постановления Правительства РФ No284 от 09.04.2016 г. Минприроды ежегодно, не позднее 1 сентября, должно представлять в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения о ставках, утвержденных настоящим постановлением, на очередной календарный год. На 2019 год предложения были поданы, но приняты не были.

Соответственно если их не примут (новые предложения) до даты уплаты экосбора, то будут применяться ставки 2018 года.

Отчетность субъектов РОП

Отчетность о выполнении нормативов утилизации за истекший календарный год представляется в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным (п.16 ст.24.2 Закона No89-ФЗ и п.11 Постановления Правительства РФ от 08.12.2015 No1342 (ред. от 17.10.2018) «Об утверждении Правил представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров».

Отчетность субъектами РОП сдается:

производителями товаров – в ТО РПН по месту государственной регистрации производителя товаров

импортерами товаров – в ЦА РПН

лицом, одновременно являющимся производителем и импортером – в ЦА РПН

ассоциациями (союзами) – в ЦА РПН

https://rpn.gov.ru/

Итого: декларация о количестве выпущенных в до 1 апреля года, следующего за обращение готовых товаров отчетным периодом, отчёт о выполнении нормативов до 1 апреля года, следующего за утилизации отходов от использования отчетным периодом товаров, расчет экологического сбора до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.