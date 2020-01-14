Энергетики "Россети Волга" повысили показатели надежности

В 2019 году энергетики «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») снизили количество технологических нарушений в электрических сетях зоны ответственности компании по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей уменьшилась на 25%. Количество технологических нарушений по сети 0,4 кВ и выше снизилось почти на 20%, по сети 6 кВ и выше - на 13%, по сети 110 кВ и выше - на 16%.

Таких показателей энергетикам удалось достичь несмотря на проявления крайне неблагоприятных метеоусловий. Осенне-зимний период 2018/2019 гг принес энергокомпаниям всего топливно-энергетического комплекса РФ немало сюрпризов – от ураганов до «снегопада века». Тем не менее, специалистами всех филиалов «Россети Волга» не было допущено серьезных технологических нарушений, существенно повлиявших на бесперебойное электроснабжение потребителей. В случаях кратковременных перерывов в передаче электроэнергии, вызванных непогодой, восстановление электроснабжения происходило в максимально короткие сроки.

Роста показателей надежности удалось достичь благодаря качественной реализации программ ремонтов и технического перевооружения, повышения эффективности эксплуатации электросетевого комплекса, регулярным тренировкам персонала по отработке практических навыков при ликвидации технологических нарушений, тесному взаимодействию с региональными органами власти и службами МЧС.

В компании «Россети Волга» в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация» большое внимание уделяется вопросам повышения наблюдаемости электросетевых объектов и их управляемости.