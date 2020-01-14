"МегаФон" взялся за ледоруб

3 декабря 2019 г. совет директоров "МегаФона" одобрил участие ПАО "МегаФон" в компании Arctic Link Development Oy путем приобретения до 50% (включительно) ее голосующих акций. Arctic Link Development Oy - совместное предприятие "МегаФона" и Cinia Oy, созданное для реализации предпроектных работ до стадии морских изысканий при прокладке оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана.

10 декабря 2019 г. согласно данным ЕГРЮЛ "МегаФон" через 100%-ную "дочку" "МФ Диджитал" зарегистрировал ООО "Арктик Линк Рус". Уставный капитал компании составил 300 тыс. руб. Генеральным директором компании назначен Александр Власов. Он сказал корреспонденту ComNews, что пока не готов к комментариям.

31 декабря "МегаФон" объявил закрытый тендер на прокладку оптического подводного кабеля протяженностью примерно 11,5 тыс. км от Японии до Норвегии. Окончание приема заявок на тендер назначено на 14 января 2020 г.

В пресс-службе "МегаФона" корреспонденту ComNews рассказали, что "МегаФон" и Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" подписали соглашение в целях реализации проекта Arctic Connect, который предполагает строительство волоконно-оптической линии связи Европа - Азия с отводами на территорию Российской Федерации.

"Ассоциация окажет консультационные услуги по подготовке и проведению проектно-изыскательских работ, предшествующих экспедиции в арктическую зону. Для этого будет произведен взаимообмен научной, коммерческой, технической и иной информацией", - пояснил представитель пресс-службы оператора.

По поводу компании "Арктик Линк Рус" для проекта Arctic Connect он отвечать отказался.

На прошедшем в декабре 2019 г. в Петербурге форуме "Арктика: настоящее и будущее" руководитель проекта Arctic Connect Елена Кирюшина рассказала, что предполагаемые крайние точки терминации линии Arctic Connect - Киркенес (Норвегия) и Токио. Но окончательно они должны быть утверждены по результатам камерального проекта.

"Наш проект включает отводы в 13 точек России, где отсутствует связь. Мы считаем, что наша ВОЛС заменит в арктической зоне РФ спутниковую связь - это оптимальная бизнес модель. Экономическая основа построения магистрали такова: объем контента из Азии в Европу, идущего через территорию РФ, растет на 200% в год. Мы будем делать акцент на некешируемый контент. Наш кабель обеспечит самую низкую задержку при передаче данных - 138 мс. Это на 25-30 мс меньше, чем в магистральных линиях Европа - Азия у "Ростелекома" и "Транстелекома". На сроки проекта могут повлиять погодные условия, но мы планируем завершить прокладку ВОЛС к концу 2022 г. Протяженность всей линии Arctic Connect составит 13,8 тыс. км, из которых 11 тыс. км пройдет вдоль российского побережья. Доля "МегаФона" в СП - до 50%, плюс Cinia Oy и финансовый партнер", - рассказала Елена Кирюшина.

На вопрос о том, что Минобороны не допустит строительства такого кабеля из-за возможности отслеживать по его вибрации перемещение подводных лодок, она сказала: "Мы строим кабель в мирных целях и предполагаем, что у нас нет врагов".

Генеральный директор ОАО "СУПЕРТЕЛ" (российский производитель оборудования связи, разработал проект "Северное Сияние") Константин Лукин сказал корреспонденту ComNews: "МегаФон" почему-то уверен, что сможет проложить иностранный кабель с иностранным судном на российской территории, при наличии российских производителей оборудования и кабеля. Я в этом сомневаюсь, но всякое возможно. Я сильно сомневаюсь в проектах с иностранным судном-кабелеукладчиком, под иностранным флагом с иностранной командой".

Летом 2019 г. "МегаФон" и Cinia Oy объявили о создании международного консорциума для строительства океанического оптоволоконного маршрута, соединяющего Европу и Азию по Арктическому пути (см. новость ComNews от 7 июня 2019 г.). В консорциуме предполагалось участие нескольких компаний.

Как ранее сообщал генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян, данный проект, как и другие инфраструктурные проекты такого масштаба, требует очень длительных сроков реализации.

"В одних только согласовательных процедурах, а также проектно-исследовательской работе должны участвовать более 50 инстанций и организаций. При этом проект должен будет пройти через общественные слушания во всех регионах, через которые будет прокладываться кабель. Сложной также является и техническая реализация этого проекта, так как кабель будет пролегать по зонам вечной мерзлоты и льдов", - сказал он. - Тем не менее уже сейчас мы уверены, что нашим проектом можно гордиться, ведь он по-настоящему монументален. Протяженность линии, которая соединит континенты, где проживает около 85% всего мирового населения, составит 10 тыс. км. Магистраль будет обладать самой быстрой скоростью передачи сигнала. При этом замечу, что данный кабель не станет конкурентом существующим трассам, потому что рост интернет-трафика в течение нескольких лет по прогнозам составит 200-300%".

Напомним, что с инициативой подобного проекта выступала компания "Поларнет Проект": предварительной договоренности после переговоров об инвестициях с Cinia Oy она достигла весной 2016 г. Проект носит название "Российская оптическая трансарктическая кабельная система" (РОТАКС). В июле 2017 г. поддержать проект собиралось Минкомсвязи, тогда же к нему проявляло интерес Министерство промышленности и информатизации Китая. В августе 2017 г. Cinia Oy должна была создать для развития проекта совместное с "Поларнет Проектом" предприятие.

Год назад ОАО "СУПЕРТЕЛ" разработало проект "Северное Сияние". Предполагаемая трасса прокладки подводной ВОЛС (ПВОЛС) проекта проходит по Северному морскому пути от Мурманска, с ответвлениями на Диксон и Певек, а далее - через Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск до Владивостока. По замыслу инициаторов проекта, ВОЛС "Северное Сияние" потенциально предполагает стыковку с оптическими сетями Финляндии и Китая.