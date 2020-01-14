Инвестиции Московской области в строительство сельскохозяйственного рынка в подмосковном Подольске превысят 600 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск. Рынок расположится вблизи поселка Кузнечики. Здесь будет создано более сотни новых рабочих мест.



Распоряжение о создании рынка в конце прошлого года подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Для этого областное правительство заключило соглашение с ООО «Центральный», по которому предоставила обществу в аренду земельный участок без проведения торгов. Рынок разместится на участке площадью более 48 тыс. кв. м.

«Общий объем финансирования на реализацию проекта составляет 600 млн 175 тыс. 120 рублей», – уточняется в распоряжении Правительства Московской области.

Согласно документу, реализовать проект планируется до конца 2028 года включительно. За этом время сумма налоговых отчислений в бюджет областного региона приблизится к 340 млн рублей, а неналоговых – к 148 млн рублей.



Кроме того, подмосковные власти заключили еще одно соглашение с ООО «Рынок Подмосковья-3» на аренду земельного участка без проведения торгов. Он также находится на территории городского округа Подольск. На участке площадью почти 5 тыс. кв. м разместится фермерский рынок. Срок аренды участка составляет 10 лет.



Отметим, что объем инвестиций подмосковных властей в развитие сельского хозяйства по итогам 2019-го года составил почти 40 млрд рублей. Лидерами по объему привлеченных средств стали: Домодедово, Подольск, Руза, Луховицы и Электросталь. В числе крупнейших инвестпроектов стал запуск второй очереди тепличного комплекса «Луховицкие овощи». Объем вложений превысил 9 млрд рублей.