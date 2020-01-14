Четыре системных оператора (TSOs) Юго-Восточного региона Европы (SouthEast Europe, SEE) – ESO-EAD (Болгария), IPTO (Греция), Transelectrica (Румыния), Terna (Италия), а также региональный центр по расчету пропускной способности электрических связей на границе Греции и Италии (Greece-Italy, GRIT), договорились учредить регионального координатора по обеспечению надежности – Regional Security Coordinator (RSC), который будет располагаться в Салониках (Греция).

Вновь созданный RSC будет предоставлять все услуги по обеспечению надежности для системных операторов стран региона в соответствии с требованиями Регламента Еврокомиссии по управлению и функционированию энергосистем № 2017/1485 от 2 августа 2017 г.* и Регламента Еврокомиссии по распределению пропускной способности и управлению перегрузками № 2015/1222 от 24 июля 2015 г., включая:

скоординированный расчет пропускной способности;

разработку общей расчетной модели;

скоординированный анализ надежности;

координацию процесса планирования ремонтов;

краткосрочные и среднесрочные прогнозы балансовой надежности.

RSC в Салониках будет содействовать региональному сотрудничеству и поддерживать надежность функционирования региональной энергосистемы и рыночную торговлю электроэнергией в регионе. Ожидается, что о дальнейших мероприятиях в данном направлении будет объявлено в течение 2020 г.

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* Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation.