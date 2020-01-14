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В Швейцарии закрыт первый ядерный реактор

В Швейцарии выведена из эксплуатации принадлежащая швейцарскому энергохолдингу BKW АЭС Мюлеберг (Mühleberg), расположенная недалеко от Берна.

Первоначально закрыть станцию планировалось в 2022 г., однако из-за неопределенности, связанной с политическими и нормативными тенденциями в области атомной энергетики, было принято решение вывести из эксплуатации АЭС Мюлеберг раньше намеченного срока. На АЭС установлен один энергоблок с кипящим водо-водяным реактором* электрической мощностью 372 МВт, который был введен в эксплуатацию в 1972 г., и является первым швейцарским ядерным реактором, который вывели из эксплуатации.

О планируемом закрытии АЭС Мюлеберг BKW объявила еще в 2013 г., а в 2015 г. представила план вывода станции из эксплуатации в федеральную инспекцию по ядерной безопасности (Federal Nuclear Safety Inspectorate ENSI). В сентябре 2018 г. швейцарское министерство по окружающей среде, транспорту, энергетике и связи (Department of the Environment, Transport, Energy and Communication DETEC) утвердило представленный BKW план вывода из эксплуатации АЭС Мюлеберг к концу 2019 г.

Демонтаж оборудования АЭС будет проходить с января по октябрь 2020 г. Ядерные топливные элементы будут удалены в 2024 г., а остаточная радиоактивность станционной площадки ликвидирована в 2031 г. Рассмотрение вопроса о возможном дальнейшем использовании станционной площадки не планируется до 2034 г. Расходы на вывод станции из эксплуатации (€ 852 млн) и расходы на захоронение радиоактивных отходов (€ 1,3 млрд) будут полностью покрыты компанией BKW, которая внесла соответствующие взносы в Федеральный фонд по выводу из эксплуатации (Federal Decommissioning Fund).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Boiling Water Reactor (BWR).

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