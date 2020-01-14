В аэропорту Череповца построят новый терминал

Новый терминал построят в аэропорту Череповца. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ПАО "Северсталь", которой принадлежит аэропорт.

"Мероприятие предполагает строительство одноэтажного здания терминала площадью 1044 квадратных метра. Терминал будет оснащен современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации и оповещения. Стоимость проекта - более 160 млн рублей", - говорится в сообщении.

На сегодня выполнены изыскательные проектные работы и проведена государственная экспертиза проекта. В ближайшее время планируется провести тендер по выбору генерального подрядчика, добавили в пресс-службе.

По данным компании, весь объем средств выделит ПАО "Северсталь". Проект является частью программы по замене существующего парка авиапредприятия "Северсталь" на 100-местные самолеты Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью 12,6 млрд рублей.

"Динамичный рост пассажиропотока уже сейчас показывает, что возможности действующего здания аэровокзала исчерпаны. В настоящее время в аэропорту имеется дефицит площадей и зон обслуживания пассажиров. Строительство нового терминала поможет нам обеспечить сотрудникам компании, жителям и гостям Череповца возможность с комфортом совершать путешествия в крупные города и на курорты - как России, так и зарубежья", - привела пресс-служба слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

Аэропорт в Череповце и авиапредприятие "Северсталь" принадлежат ПАО "Северсталь". Реконструкция аэропорта - это инициатива компании, бюджет города и области в этом не участвует, уточнили ТАСС в администрации Череповца. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. В 2019 году услугами компании воспользовались более 300 тыс. человек.