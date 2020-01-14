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Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B3

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B3

14 января 2020, 16:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B3.58_Knowledge Transfer of Substation Engineering and Experiences.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B3 Chairperson: Koji KAWAKITA, Kawakita.Kouji@chuden.co.jp

SC B3 Secretary: Romain MIGNE, romain.migne@rte-france.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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