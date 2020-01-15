АФК "Система" и ее дочернее ООО "Система-БиоТех" подписали инвестиционное соглашение с Фондом международного медицинского кластера (Фонд ММК), по которому в международном медицинском кластере в Сколково построят многопрофильную биотехнологическую R&D-лабораторию и центр доклинической апробации передовых международных разработок и технологий, говорится в сообщении АФК.

Общая площадь здания, где расположится лаборатория, составит 15 тысяч квадратных метров. Лаборатория будет введена в эксплуатацию с середины 2022 года и станет одной из крупнейших частных лабораторий в РФ.

Сумму инвестиций стороны не называют. Однако источник, знакомый с деталями проекта, сообщил РИА Новости, что помимо средств, которые потратит Фонд ММК на проектирование и строительство здания, инвестиции АФК "Система" и ее потенциальных партнеров в покупку оборудования и техническое оснащение составят от 1 миллиарда рублей.

Как поясняется в сообщении, лаборатория "Система-БиоТех" предназначена для реализации научно-исследовательской деятельности в области генодиагностики, предиктивной и персонализованной медицины, разработки, применения и интеграции современных клеточных и генных технологий в клиническую практику. Деятельность лаборатории будет охватывать пять направлений: генетические исследования, производство диагностических наборов, клеточные биомедицинские продукты, биобанк, производство биопрепаратов. Помимо научно-исследовательских работ, лаборатория также будет вести образовательную деятельность.

Фонд ММК обеспечит проектирование и строительство здания для размещения лаборатории. Здание будет передано "Система-БиоТех" на условиях аренды на 20 лет с возможностью продления. В свою очередь, "Система-БиоТех" создает лабораторию, в частности, приобретает оборудование, обеспечивает его монтаж, валидацию и ввод в эксплуатацию. "Система-БиоТех" планирует привлекать технологических и научных партнеров для совместных проектов в рамках деятельности лаборатории.