Первостепенная роль в регулировании процессов достижения целей устойчивого развития отводится государству, при этом необходимо учитывать влияние бизнеса на развитие стандартов социальной ответственности, в частности, формирование кадров, ориентированных на создание устойчивого будущего. К такому выводу пришел сегодня Рае Квон Чунг, Председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, во время своего выступления на сессии «Лучшие практики достижения целей устойчивого развития», которая состоялась в рамках Гайдаровского форума в Москве.



Неравномерность социально – экономического развития народов и стран ставит под вопрос реалистичность достижения целей устойчивого развития в период, определенный ООН до 2030 года. По мнению Рае Квон Чунга, ЦУР – это долгосрочные цели инвестирования в окружающую среду и людей, однако, в современной экономике доминируют рыночные силы, которые пытаются максимизировать краткосрочную прибыль, используя природные и человеческие ресурсы.

«При достижении ЦУР очень важно сократить временной разрыв между долгосрочными целями и краткосрочными интересами рынка и экономики. Это возможно только с помощью активных мер государственной политики, которые поддерживают долгосрочные инвестиции в планету и население, сохраняя при этом возможности экономического роста. Поэтому страны, в которых традиционно сильна роль государственного влияния на внутренние процессы показывают лучшую практику достижения ЦУР ООН», - отметил эксперт.

В ходе своего выступления профессор Чунг также подчеркнул, что является активным сторонником концепции низкоуглеродного «зеленого роста» в качестве новой парадигмы, подразумевающей экономическое развитие стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с угрозами глобального климатического кризиса. Ученый является ведущим автором доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата о передаче технологии, за что получил личную копию Нобелевской премии мира, присужденной МГЭИК в 2007 году. Ранее он был послом Южной Кореи по вопросам изменения климата, главным советником Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, а также директором по окружающей среде и развитию ЭСКАТО ООН (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского региона).



Отметим, что Гайдаровский форум является крупнейшим международным экспертным форумом, который проходит на территории РАНХиГС с 2010 г. Он объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. В этом году на форуме организовано более 80 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия».