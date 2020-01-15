Обновлен общий перечень сертификатов соответствия

Ассоциация "Электрокабель" подготовила перечень сертификатов включает в себя информацию, содержащуюся в Едином Реестре сертификатов соответствия РОСАККРЕДИТАЦИИ по состоянию на 31.12.2019 года и содержит активные ссылки на данный реестр.

Перечень предназначен для проверки действительности и подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а также для получения информации о испытательных лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших сертификат, а также о причинах отзыва аккредитации у того или иного органа.

Для удобства пользования в перечне введены цветовые маркеры для статуса сертификатов, испытательных лабораторий и органов сертификации.

Зеленый цвет – действующий сертификат, ИЛ или ОС;

Красный – аннулированный сертификат, отозванная аккредитация у ИЛ или ОС.

Желтый – приостановлено действие ИЛ или ОС;

Фиолетовый – сертификат переведен в архивный статус.

В случае отзыва/прекращения аккредитации у органа сертификации, выдавшего сертификат, или испытательной лаборатории, рекомендуется запросить у производителя документы, подтверждающие прохождение инспекционного контроля в другом аккредитованном ОС.