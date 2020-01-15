 
Компании

Обновлен общий перечень сертификатов соответствия

Ассоциация "Электрокабель" подготовила перечень сертификатов включает в себя информацию, содержащуюся в Едином Реестре сертификатов соответствия РОСАККРЕДИТАЦИИ по состоянию на 31.12.2019 года и содержит активные ссылки на данный реестр.

Перечень предназначен для проверки действительности и подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а также для получения информации о испытательных лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших сертификат, а также о причинах отзыва аккредитации у того или иного органа.

Для удобства пользования в перечне введены цветовые маркеры для статуса сертификатов, испытательных лабораторий и органов сертификации.

Зеленый цвет – действующий сертификат, ИЛ или ОС;

Красный – аннулированный сертификат, отозванная аккредитация у ИЛ или ОС.

Желтый – приостановлено действие ИЛ или ОС;

Фиолетовый – сертификат переведен в архивный статус.

В случае отзыва/прекращения аккредитации у органа сертификации, выдавшего сертификат, или испытательной лаборатории, рекомендуется запросить у производителя документы, подтверждающие прохождение инспекционного контроля в другом аккредитованном ОС.

Сертификаты КП 2016-2018 г.xlsx (2 мб)
Итог 2019.xlsx (1 мб)

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Ассоциация "Электрокабель"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Арматура ООО
Предприятия СГК по итогам 2019 года произвели 45,3 миллиарда квт-ч электроэнергии и 43,5 миллиона гигакалорий тепла
В Росатомфлоте подвели итоги работы за 2019 год
Here for you
Эта новость часть сюжета Ассоциация Электрокабель
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно