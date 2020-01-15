Компания ООО «Прометей-сити» получит от подмосковных властей 49 млн рублей субсидий на проект по строительству гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства инвестиций и инноваций.

Субсидия выделяется в рамках соглашения между правительством Московской области и «Прометей-сети». На эти средства компания сможет компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры гостиничного комплекса. Он располагается в Рузском городском округе.

«В рамках реализации проекта была построена вторая очередь отеля «Les Art Resort», которая обеспечит создание 238 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций проект составил 1 млрд рублей. В рамках проекта создана качественная инфраструктура, которая повысит туристическую привлекательность Рузского городского округа и Московской области в целом», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Кстати, рассчитывать на субсидии могут и туристические операторы, которые организуют отдых иностранных путешественников на территории Подмосковья. Поддержка выделяется из расчета 2,5 тыс. рублей на каждого зарубежного туриста.



Согласно статистике, в 2019-м году государственную классификацию на территории Подмосковья прошли 420 гостиниц из 763.



По итогам 2019 года, турпоток в Подмосковье увеличился на 17,5% и составил 22 млн человек. В планах – увеличить этот показатель до 37,4 млн человек к 2024 году. Отметим, что Московская область также вошла в тройку лидеров Национального туристического рейтинга. Регион опередил Крым и Краснодарский край.



ООО «Прометей-сити» зарегистрировано в 2007 году. Выручка компании за 2018-й год составила 850 млн рублей. Генеральный директором является предприниматель Феликс Диланян. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, учредитель ООО «Прометей-сити» Вазегн Геворкян, возглавляющий структуру «Закнефтегазстрой – Прометей». В числе крупных проектов – строительство загородного четырехзвездочного отеля «Les Art Resort» с 250 номерами. Занимает территорию в 20 га.