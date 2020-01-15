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Арматура ООО "МЗВА" аттестована с грозотросом ООО "Энергосервис"

ФОРЭНЕРГО, аттестация

ПО «ФОРЭНЕРГО» и ООО «Энергосервис» связывают давние партнерские отношения. Обе компании активно занимаются разработкой инновационной продукции и успешно реализовали уже несколько совместных проектов.

Создание инжиниринговой компанией «Энергосервис» грозозащитного троса МЗ с применением в процессе производства технологии уплотненной свивки потребовало разработки специальной прессуемой арматуры. С поставленной задачей в кратчайшие сроки справились на ООО «МЗВА», подтвердив работоспособность и надежность новой арматуры испытаниями системы «грозотрос – арматура» в Испытательном Центре высоковольтных изоляторов и линейной арматуры ООО «ЧЭМЗ» - ООО «МЗВА» (ИЦ «ЛАВИ» «ЧЭМЗ»-«МЗВА»).

В результате проведенной работы для применения с грозотросом МЗ разработана специальная арматура: натяжные зажимы типа НМЗ (решение запатентовано), соединительные зажимы НМЗ и СВС (для разных способов соединения грозотроса в пролете), заземляющие зажимы типа ЗПМС.

Новая продукция отечественных компаний прошла аттестацию в ПАО «Россети» и рекомендована для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

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