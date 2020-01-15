В наступившем году АО «Корпорация развития Дальнего Востока» увеличит количество мероприятий по созданию инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития.

Согласно плану закупки товаров, работ и услуг, в 2020 году АО «КРДВ» намерено за счет государственных инвестиций обеспечить проектирование и строительство 47 новых инфраструктурных объектов на восьми ТОР в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях и Амурской области, в том числе технологическое присоединение к инженерным сетям. Общая стоимость планируемых конкурентных закупочных процедур составит около 2,7 млрд рублей. С учетом ранее проведенных закупок по созданию инфраструктуры, в общей сложности в целях обеспечения деятельности резидентов дальневосточных ТОР будут реализованы около 330 мероприятий. Из них на сегодняшний день более 100 инфраструктурных проектов уже завершены.

Первыми в текущем году стартуют шесть закупок. В их числе – проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого микрорайона «Зеленый», который строится для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» на ТОР «Большой Камень». В январе также будут размещены извещения о закупках по трем объектам на ТОР «Камчатка»: строительство сетей связи туристско-рекреационного комплекса «Паратунка», проведение проектных работ и инженерных изысканий по объекту «Система транспортировки термоминеральных вод от Кеткинского месторождения термоминеральных вод» на площадке «Зеленовские озерки» и присоединение к сетям связи строящегося аэровокзального комплекса «Елизово». В этом же месяце будут объявлены торги на строительство внутриплощадочных сетей связи на площадке «Ракитное» и технологическое присоединение к газоснабжению объектов многофункционального экологического комплекса по переработке и уничтожению биологических и медицинских отходов на ТОР «Хабаровск».

Также в 2020 году предусмотрена разработка перспективного плана развития ТОР «Забайкалье». Начнется строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения для резидентов ТОР «Комсомольск», которые намерены локализовать на инвестиционной площадке «Парус» производства для Объединенной авиастроительной корпорации. В рамках создания инфраструктуры для резидентов Приморского края на площадке ТОР «Надеждинская» будет возведено производственно-административное здание с внутренними инженерными сетями. Инвесторы смогут арендовать помещения для реализации своих проектов на льготных условиях и разместить в здании площадью около 2800 квадратных метров производства различного профиля. Стоит отметить, что подобные производственно-административные здания АО «КРДВ» ранее построило для нужд резидентов территорий опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск».

В целях формирования надежного пула подрядных организаций с 2019 года управляющая компания проводит предварительный квалификационный отбор и формирует пул надежных партнеров, занятых в сфере строительства. Так, на сегодняшний день в реестр квалифицированных подрядчиков внесено более 20 компаний, из них восемь специализируются на строительно-монтажных работах и 13 – на проектно-изыскательских. Также идет рассмотрение поданных заявок на участие в квалификационном отборе на проведение строительного контроля.

«Мы проводим конкурентные закупочные процедуры, следуя нормам закупочного законодательства, и приглашаем к участию предприятия, способные быстро и качественно выполнять проектные и строительно-монтажные работы», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.

Напомним, по данным АО «КРДВ» на территориях опережающего развития инвестиционную деятельность ведут 425 резидентов с проектами на сумму свыше 2,9 трлн рублей, реализация которых позволит создать 73,6 тысячи рабочих мест. Из них 111 проектов уже запущено, на введенных предприятиях трудоустроено 22,2 тысячи жителей Дальнего Востока.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока