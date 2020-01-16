14 января в Курске генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел рабочее совещание с руководством компании и филиала «Россети Центр Курскэнерго», посвященное реализации проекта «Центр управления сетями».

«Приняв решение в пользу реализации этого проекта, мы сделали, безусловно, правильный выбор, – сказал глава компании. – Мы заручились поддержкой администрации региона, и теперь дело за нами: выполнить в срок все мероприятия, предусмотренные дорожной картой, что позволит обеспечить переход электрической сети к технологическому укладу с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности и управляемости».

Участники совещания обсудили конкретные мероприятия и сроки реализации проекта. В марте энергетики планируют полностью завершить отделочные работы всего помещения, зала диспетчерских пунктов распределительной и основной сети.

Глава компании подчеркнул важность применения самых современных технологий при реализации проектов цифровой трансформаций в регионе.

«Мы должны использовать те инновационные технологии и решения, которые обеспечат принципиально новый уровень надёжности, позитивно скажутся на снижении потерь электроэнергии и улучшении показателей качества электроснабжения потребителей».

Подводя итоги совещания, Игорь Маковский отметил, что необходимо максимально сконцентрироваться на реализации поставленных задач, подчеркнув при этом персональную ответственность руководителей филиала.

В тот же день генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский посетил АО «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ), который является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования. Решения КЭАЗ в области управления электроэнергией, защиты от негативного воздействия электрического тока и измерения и учёта активности энергии официально признаны продукцией, «не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации».

С генеральным директором предприятия Ярославом Ивановым глава «Россети Центр» обсудил вопросы сотрудничества. В соответствии с достигнутыми ранее договорённостями между крупнейшей распределительно сетевой компанией России и АО «КЭАЗ» на одной из трансформаторных подстанций компании в городе Курске для опытно - промышленной эксплуатации будет смонтирован шкаф с низковольтным комплектным устройством (НКУ) 0,4 кВ «КЭАЗ». В числе основных его функций - дистанционное управление, on-line контроль технологического режима и состояния оборудования, сбор и передача телеметрической информации и данных учёта на диспетчерский пункт ЦУС и в информационно-вычислительный комплекс на базе ПО «Пирамида Сети». После тестирования НКУ специалистами технического блока «Россети Центр» будет принято решение о применении его на других энергообъектах.

«Такие встречи – часть нашей работы по реализации политики компании, направленной на снижение зависимости от импорта оборудования», - подчеркнул Игорь Маковский.