В «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» определили объем плановых ремонтных работ на 2020 год. В течение 2020 года специалисты Ивэнерго произведут ремонт 2 594 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) различных классов напряжения. В распределительных сетях 0,4-6-10 кВ будет выполнен ремонт 597 трансформаторных подстанций (ТП), произведена замена 1 377 опор ВЛ и более 840 изоляторов. На воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ энергетики заменят 35 км неизолированного провода на более прочный самонесущий изолированный провод (СИП), что позволит существенно увеличить надежность работы энергосистемы.

Чтобы предотвратить технологические нарушения, связанные с падением деревьев при неблагоприятных погодных условиях, от древесно-кустарниковой растительности будет расчищено более 1 340 га трасс ВЛ.

На подстанциях 35-110 кВ энергетики произведут капитальный ремонт 257 выключателей, 261 разъединителя, заменят 361 опорно-стрежневой изолятор. Наиболее значительный объем работ запланирован на подстанциях «Ивановская-6», «Ивановская-10», «Ивановская-7», «8 Марта», «Фурманов-1», «Южа», «Шуя-1», «Шуя-3», «Китово», «Ильинская», «Боровое», «Аньково», «Петровская», «Лух», «Родники», «Электроконтакт», обеспечивающих электроснабжение потребителей городов Иваново, Шуя, Южа, Кинешма, Родники, а также Ивановского, Фурмановского, Шуйского, Лухского, Тейковского, Гаврилово-Посадского районов области.

Выполнение этих работ позволит повысить запас прочности электросетей, улучить надежность и качество электроснабжения потребителей, подготовить электросетевой комплекс региона к стабильному функционированию оборудования в период низких температур 2020-2021 гг.

Добавим, что в 2019 году энергетики произвели ремонтные работы энергооборудования на 140 подстанциях напряжением 35-110 кВ, отремонтировали 596 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ и свыше 2 400 км линий электропередачи всех классов напряжения. Произведена расчистка порядка 1 300 га трасс воздушных линий электропередачи.