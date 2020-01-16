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Почти 6 млрд рублей потратят на новую подсветку в Новосибирске

Почти 6 млрд рублей потратят на новую подсветку в Новосибирске

16 января 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Новосибирске разработан масштабный проект архитектурно-художественного освещения и праздничной иллюминации. Представленная концепция предполагает два этапа реконструкции. Предлагается полностью заменить опоры уличного освещения, убрать провода под землю – это обойдется в 3,6 млрд рублей. Около двух миллиардов рублей потребуется на новую праздничную иллюминацию и подсветку зданий. Еще 130 млн рублей потратят на ландшафтное освещение. Новая концепция учитывает уже существующую подсветку в городе. В план включено 61 жилое и общественное здание, 19 улиц, площадей, бульваров, а также 19 сооружений, в том числе Октябрьский мост, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«Теперь мы понимаем, в каком направлении нам двигаться, следующий шаг — поиск схем финансирования данного проекта. Один из вариантов — заключение концессионного соглашения. Уже есть предложения от крупных структур, и я поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии прорабатывать эти возможности», — отметил глава Новосибирска Анатолий Локоть. 

Городская администрация одобрила новую концепцию освещения.

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