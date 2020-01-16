И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из бюджета 127,577 млрд рублей на строительство атомного ледокола "Лидер". Документ, подписанный 15 января, опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить в 2020-2027 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году", - говорится в документе.

Согласно постановлению, государственным заказчиком строительства является госкорпорация "Росатом", застройщиком - федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

Распоряжение стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции.

Президент подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева.