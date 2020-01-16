Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение первой очереди жилого комплекса «Филатов Луг» в Новомосковском административном округе. Выделенная мощность составила 3 МВт.

В рамках технологического присоединения энергетики возвели распределительную подстанцию 10 кВ и две питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 10 км. Источником питания крупной застройки стала подстанция 220 кВ «Говорово».

«В связи с активным строительством и комплексным развитием новых территорий сохраняется высокий спрос на электрическую мощность. В текущем году будут подключены к сетям более пяти крупных жилых застроек. Планы развития ТиНАО учитываются энергетиками, чтобы эффективно распределить нагрузки на электрические сети и обеспечить выдачу мощности заявителям», – отметил директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале utp.moesk.ru, в центрах обслуживания клиентов компании, а также по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 700-40-70.