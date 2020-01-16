По итогам 2019 года в зоне операционной деятельности филиала «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» на 0,06 % зафиксировано перевыполнение планового показателя по снижению потерь энергоресурса в сетях.



Всего же в Кабардино-Балкарскую республику по сетям электросетевой компании поступило более 1,5 млн кВт-ч электроэнергии. Этот объем ресурса в полной мере обеспечил нужды всех потребителей региона в электроэнергии.

«Объем потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарской республике вырос на 21 млн кВт-ч по сравнению с 2018 годом. Такой рост обусловлен вводом в эксплуатацию новых социальных объектов, строительством жилых микрорайонов, ростом производственных мощностей. Население тоже стимулирует повышение электропотребления республики в связи с эволюцией модели потребления электроэнергии в быту. Использование электрических и индукционных плит, компьютерной техники влияет на рост потребления ресурса бытовыми абонентами», - сообщил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

Для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения республики своевременно и c перевыполнением плана проведены ремонтно-профилактические работы в сетях филиала «Каббалкэнерго». В прошедшем году региональные энергетики выполнили все необходимые мероприятия на объектах на сумму 202,3 млн рублей. Капитально отремонтировано почти 410 километров линий электропередачи напряжением 0,4-0,10 кВ, заменено 388 километров провода и 1 650 опор. Дополнительно выполнены работы в рамках целевых программ по ликвидации ветхого травмоопасного оборудования и повышению надежности электросетей на сумму 17 млн рублей: 727 деревянных и поврежденных опор заменены на железобетонные, на линиях напряжением 0,4-10 кВ более 100 километров алюминиевого «голого» провода заменено на самонесущие изолированные провода (СИП). На высоковольтных линиях напряжением 35-110 кВ вместо 422 фарфоровых изоляторов установлены стеклянные. Большой объем работ выполнен на подстанциях: в 2019 году отремонтировано 194 трансформатора 1-2 габарита и 450 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, заменено более 120 выключателей.



«Россети Северный Кавказ», выполняя свои обязательства по соглашению, заключенному с Правительством Кабардино-Балкарской республики, оперативно реагирует на возрастающие потребности региона, выдавая новые мощности и обеспечивая надежное и качественное электроснабжение.