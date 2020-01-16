Стало известно, кто будет строить мост через Белую в Уфе

АО «Уралмостострой» получило контракт на строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Компания стала единственным допущенным до конкурса участником, предложив цену в 8,73 млрд рублей. Начальная цена контракта составляла 8,78 млрд рублей.

На сайте госзакупок процедура по отбору подрядчика завершена. Однако, как сообщает РБК, Федеральная антимонопольная служба на 17 января назначила рассмотрение жалобы компании «Сибмост» на недопуск к участию в конкурсе.

Мостовой переход в створе улицы Интернациональной вошел в число крупнейших инфраструктурных проектов Башкирии на ближайшие годы. Он должен соединить Черниковку с трассой М-7. Строительство моста должно начаться уже в этом месяце, а завершиться до 28 ноября 2025 года. Финансирование проекта осуществляется за счет республиканского и городского бюджетов.

АО «Уралмостострой» в 2016 году построило Затонский мост через Белую и Тимашевскую развязку. То же предприятие в мае получило контракт стоимостью 3,46 млрд рублей на строительство моста через Белую в сторону аэропорта. Филиалы компании работают в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске и Перми. Бенифициаром АО считается председатель совета директоров Павел Рабухин.