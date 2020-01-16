В Малой Охте обновят наружное освещение

Квартал 31 в историческом районе Петербурга Малая Охта между Заневским проспектом, проспектом Шаумяна, Казанской и Гранитной улицами и рекой Оккервиль в ближайшее время получит новое наружное освещение. Проектную и рабочую документацию для него по заказу «Ленсвета» разработает градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект».

На территории будет установлено несколько сотен светильников со светодиодными лампами взамен устаревших газозарядных, в том числе на пешеходных зонах, спортивных и детских площадках.



Кабель для нового освещения проложат под землей, что соответствует современным требованиям, а опоры сделают металлическими складными, защищенными антивандальной сеткой.



Работы по разработке проектной и рабочей документации для реконструкции наружного освещения квартала 31 Малой Охты планируется завершить в декабре 2020 года.