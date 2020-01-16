Реконструкцией недостроенного теннисного корта на центральном стадионе в Орле за 179 млн. рублей займется столичная фирма. Завершился конкурс по выбору подрядчика, который займется реконструкцией корта и превратит его в многофункциональный спортивный комплекс.

Как следует из тендерной документации, победителем признали ООО «Управление капитального строительства». На аукцион заявилась только эта фирма, а заявку комиссия признала соответствующей всем требованиям.

Теперь УКС предстоит демонтировать часть здания, стоимость демонтажа составляет 646 тыс. рублей. 16,9 млн рублей направят на работы по завершению строительства центра. Кроме того, деньги будут потрачены на строительство и запуск инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, электросетей, сетей отопления, строительство проезда и благоустройство территории.

Как ожидается, работы по реконструкции корта будут завершены к ноябрю 2021 года.