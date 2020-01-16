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В Орле достраивать теннисный корт за 179 млн. рублей будет столичная фирма

В Орле достраивать теннисный корт за 179 млн. рублей будет столичная фирма

16 января 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство 

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Реконструкцией недостроенного теннисного корта  на центральном стадионе в Орле за 179 млн. рублей займется столичная фирма. Завершился конкурс по выбору подрядчика, который займется реконструкцией корта и превратит его в многофункциональный спортивный комплекс.

Как следует из тендерной документации, победителем признали ООО «Управление капитального строительства». На аукцион заявилась только эта фирма, а заявку комиссия признала соответствующей всем требованиям.

Теперь УКС предстоит демонтировать часть здания, стоимость демонтажа составляет 646 тыс. рублей. 16,9 млн рублей направят на работы по завершению строительства центра. Кроме того, деньги будут потрачены на строительство и запуск инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, электросетей, сетей отопления, строительство проезда и благоустройство территории.

Как ожидается, работы по реконструкции корта будут завершены к ноябрю 2021 года.

  • Первоначальный проект реконструкции стадиона был разработан в 2007 году, работы вскоре начались, но были заморожены. В 2018 году по заказу стадиона начались работы над новым проектом создания спортивного комплекса. В нем будет действовать многофункциональный спортивный зал, тренажерный зал и прочие помещения.
  • Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Управление капитального строительства» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.  Устиновной капитал 10 тысяч рублей, единственным владельцем является Олег Иванович Щелкунов. Дебиторская задолженность превышает 70% активов организации.

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