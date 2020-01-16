В Верхней Салде рядом с соцобъектами установят 30 фонарей

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
16 января 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика
В Верхней Салде энергетики построят воздушную линию 0,4 кВ протяжённостью 1 км и установят около 30 светодиодных светильников вблизи социально значимых учреждений. На это будет направлен 1 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», работы по созданию сети уличного освещения будут вестись на улице Районная, часть которой энергетики осветили в прошлом году. Тогда там смонтировали более 1 км ЛЭП и установили 43 опоры.
«Мы планировали продолжить работы по созданию сети уличного освещения на улице Районная. Но строительству помешали подземные коммуникации, обойти их не было возможности. Потому было решено перенести участок внутрь квартала – туда, где расположены библиотека и детская поликлиника. После оформления необходимой разрешительной документации мы приступим к строительству», - рассказал директор АО «Верхнесалдинские электрические сети» Евгений Гринь.
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