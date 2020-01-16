В Верхней Салде рядом с соцобъектами установят 30 фонарей

В Верхней Салде энергетики построят воздушную линию 0,4 кВ протяжённостью 1 км и установят около 30 светодиодных светильников вблизи социально значимых учреждений. На это будет направлен 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», работы по созданию сети уличного освещения будут вестись на улице Районная, часть которой энергетики осветили в прошлом году. Тогда там смонтировали более 1 км ЛЭП и установили 43 опоры.