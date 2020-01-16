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В малых селах Аскизского района нарушено энергоснабжение

В малых селах Аскизского района нарушено энергоснабжение

16 января 2020, 17:45
Рубрика: Происшествия
Метки: МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики восстанавливают энергоснабжение малых сел в Аскизском районе Хакасии.  Причина технологического нарушения выясняется, специалисты Россети Сибирь незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ в отдаленной горно-таежной местности региона.

Для восстановления энергоснабжения жителей и социально значимых объектов энергетики направили дизельные электрогенераторы и проводят переключения по резервным схемам энергоснабжения.

Одновременно осмотр отключенной линии начала проводить бригада службы высоковольтных линий, прибывшая из Саяногорска. Энергетикам предстоит обследовать ЛЭП протяженностью 16 километров, расположенной в труднодоступной заснеженной тайге. В некоторых местах высота снежного покрова достигает около трех метров. Поэтому в арсенале энергетиков, помимо вездеходной спецтехники и аварийного запаса оборудования для ремонта линии, - снегоходы и лыжи.

Всего к аварийно-восстановительным мероприятиям привлечены 18 единиц спецтехники и 20 специалистов хакасского филиала Россети Сибирь. Работы по ликвидации технологического нарушения продлятся до полного восстановления энергоснабжения в малых селах, несмотря на наступление темноты, - заверили в пресс-службе компании Россети Сибирь. 

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