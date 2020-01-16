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16 января 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Вводные силовые клеммы КВС IEK® предназначены для крепления проводников больших размеров (от 6 до 240 мм2) при их вводе и распределении внутри электротехнических шкафов и щитов. Применяются для соединения медных и алюминиевых проводников при установке промышленного оборудования.
Подключение с помощью винтовых зажимов делает монтаж максимально простым и быстрым. Прочный корпус из полиамида обладает повышенной пожаробезопасностью.
Преимущества клемм силовых КВС IEK®
Особенности конструкции клемм силовых КВС IEK®
Технические характеристики клемм силовых КВС IEK®
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