 
Компании

Вводные силовые клеммы КВС IEK ® – специальные исполнения для алюминиевых проводов

Вводные силовые клеммы КВС IEK ® – специальные исполнения для алюминиевых проводов

16 января 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

124 просмотра

Вводные силовые клеммы КВС IEK® предназначены для крепления проводников больших размеров (от 6 до 240 мм2) при их вводе и распределении внутри электротехнических шкафов и щитов. Применяются для соединения медных и алюминиевых проводников при установке промышленного оборудования.

Подключение с помощью винтовых зажимов делает монтаж максимально простым и быстрым. Прочный корпус из полиамида обладает повышенной пожаробезопасностью.

Преимущества клемм силовых КВС IEK®

  • Специальная паста на зажимном винте и токоведущей шине увеличивает контактную поверхность. Меньше потери мощности и нагрев в точке контакта, больше срок службы изделия.
  • Материал корпуса — самозатухающий пластик по стандарту UL94 V0 (не поддерживает горение).
  • Компактные размеры позволяют устанавливать клеммы в ряд без использования разделителей.
  • Превышение температуры составляет не более 45 °С. Подтверждено испытаниями.
  • Проверка на кратковременно выдерживаемый ток (120 А на 1 мм2 в течение 1 секунды) пройдена успешно.
  • Падение напряжения по результатам испытаний — не более 3,2 мВ.

Особенности конструкции клемм силовых КВС IEK®

  • Винтовой зажим обеспечивает надежное и быстрое крепление провода.
  • Пластиковый упор ограничивает передвижение контактной части проводника при монтаже и эксплуатации.
  • Устанавливаются на стандартную DIN-рейку 35 мм или на монтажную поверхность.
  • Надежный монтаж и легкий демонтаж на DIN-рейке при помощи защелки.

Технические характеристики клемм силовых КВС IEK®

  • Цвет корпуса: серый, синий, желто-зеленый.
  • Материал корпуса — полиамид PA 6.6.
  • Соединительная часть — покрытый оловом алюминий.
  • Срок службы: 15 лет.
  • Гарантия 5 лет.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
В Новый год с Новыми знаниями!
Кабель кольчугинского завода ХКА вошел в
ГК
Арматура ООО

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно