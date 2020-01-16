Вводные силовые клеммы КВС IEK® предназначены для крепления проводников больших размеров (от 6 до 240 мм2) при их вводе и распределении внутри электротехнических шкафов и щитов. Применяются для соединения медных и алюминиевых проводников при установке промышленного оборудования.

Подключение с помощью винтовых зажимов делает монтаж максимально простым и быстрым. Прочный корпус из полиамида обладает повышенной пожаробезопасностью.

Преимущества клемм силовых КВС IEK®

Специальная паста на зажимном винте и токоведущей шине увеличивает контактную поверхность. Меньше потери мощности и нагрев в точке контакта, больше срок службы изделия.

Материал корпуса — самозатухающий пластик по стандарту UL94 V0 (не поддерживает горение).

Компактные размеры позволяют устанавливать клеммы в ряд без использования разделителей.

Превышение температуры составляет не более 45 °С. Подтверждено испытаниями.

Проверка на кратковременно выдерживаемый ток (120 А на 1 мм 2 в течение 1 секунды) пройдена успешно.

в течение 1 секунды) пройдена успешно. Падение напряжения по результатам испытаний — не более 3,2 мВ.

Особенности конструкции клемм силовых КВС IEK®

Винтовой зажим обеспечивает надежное и быстрое крепление провода.

Пластиковый упор ограничивает передвижение контактной части проводника при монтаже и эксплуатации.

Устанавливаются на стандартную DIN-рейку 35 мм или на монтажную поверхность.

Надежный монтаж и легкий демонтаж на DIN-рейке при помощи защелки.

Технические характеристики клемм силовых КВС IEK®