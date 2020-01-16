РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
16 января 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили в течение 2019 года ремонт электросетевого оборудования в Белореченском районе Краснодарского края на сумму свыше 25 млн рублей.
В рамках подготовки районного энергохозяйства к осенне-зимнему периоду энергетики выполнили капитальный ремонт распределительного оборудования сельских населенных пунктов: 53 воздушных линий электропередачи общей протяженностью 468 км и 49 комплектных трансформаторных подстанций, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ на общей площади 22 га.
Энергетики также выполнили ремонт семи высоковольтных подстанций: 110 кВ «Очистные сооружения» и «Промзона»; 35 кВ «Заречная», «Великое», «Школьная», «Беляевская», «Степная». На энергообъектах провели ремонт подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, ячеек, секций шин; замену выключателей, разъединителей и других элементов.
– В 2019 году выполнили капитальный ремонт участков двух высоковольтных линий электропередач, проходящих по территории района. Это ЛЭП 110 кВ «Белореченская ГЭС – ДМВ – 8» и «Белореченская Тяговая – Шовгеновская», где были заменены изоляторы порядка 2,5 тысяч штук и 4,5 км грозотроса. Данные мероприятия в значительной степени повысили надежность энергоснабжения потребителей не только Белореченского района, но и соседних с ним районов Кубани и Адыгеи, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Рустам Магдеев.
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