Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» готовятся к реализации ремонтной программы 2020 года. В текущем году на капитальные и текущие ремонты электросетевого оборудования планируется направить свыше 140 млн рублей. Выполнение работ позволит повысить запас прочности электросетей, питающих потребителей на востоке Кубани.

В течение года энергетикам предстоит отремонтировать свыше 870 км линий электропередачи, десять крупных высоковольтных питающих центров и 146 трансформаторных подстанций. В планах ремонтной программы замена свыше 500 опор, более 100 км провода и порядка 6600 изоляторов на линиях электропередачи. Большое внимание в ходе реализации ремонтной программы будет уделено расчистке просек. От угрожающей проводам поросли освободят 116 га трасс ЛЭП. На воздушных линиях электропередачи 110 кВ специалисты установят 300 комплектов птицезащитных устройств для защиты птиц от поражения током.

– Мы сохраняем высокие темпы и объемы ремонтной программы. Устаревшее оборудование активно заменяется на более современное и надежное, что позволит сделать работу оборудования более эффективной и улучшить качество электроснабжения наших потребителей. Основной объем работ пройдет в весенне-летние месяцы после окончания отопительного сезона, – комментирует Первый заместитель директора – Главный инженер Армавирских электросетей Андрей Бабцов.

В числе наиболее крупных центров питания, запланированных к ремонту в текущем году, подстанции «Восток» и «Армавирская ТЭЦ» в Армавире, «Дивная» и «Марьино» в Успенском районе, «Благодарная» в Отрадненском районе, «Соколовская», «Прогресс» и «ГПТФ» в Гулькевичском районе, «Кавказская» и «Радуга» в Кавказском районе, а также «Глубокая» и «Забайкаловская» в Новокубанском районе. На подстанциях отремонтируют силовые трансформаторы, выключатели и другое энергооборудование

Выполнение ремонтной программы 2020 года повысит надежность и качество электроснабжения десятков тысяч бытовых потребителей, объектов жизнеобеспечения, социально-значимых объектов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий на востоке Краснодарского края.