Фонд развития промышленности России в январе 2020 года увеличил свою долю финансирования по программе льготного лизинга промышленного оборудования, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Для проектов из отраслей обрабатывающей промышленности доступен льготный займ ФРП объемом до 45% от общей стоимости приобретаемого в лизинг оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее доля льготного займа от ФРП не могла превышать 27% стоимости оборудования.

«Инвесторы, которые приходят в Московскую область, активно пользуются программами поддержки от ФРП. Это доступный, работающий механизм привлечения финансирования. В прошлом году в регионе поддержку на общую сумму в 3,7 миллиарда рублей от федерального фонда промышленности получили 19 проектов. Еще шесть проектов получили поддержку общим объемом почти в 500 миллионов рублей от областного ФРП», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также выразил уверенность, что увеличение объема доступного финансирования по программам лизинга от ФРП станет дополнительным инвестиционным стимулом для бизнеса.

ФРП предоставляет лизингополучателю от 10% до 90% от первоначального взноса (аванса) за оборудование. При этом размер аванса должен составлять от 10% до 50% от конечной стоимости оборудования. Общая доля финансирования ФРП не должна превышать 45% от общей стоимости закупки. Ставка по лизинговому кредиту — 1%, размер займа может составлять от 5 до 500 миллионов рублей. Программа доступна для предприятий обрабатывающей промышленности.