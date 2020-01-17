В 2019 году IEK GROUP запустила крупный проект по расширению и модернизации металлообрабатывающего производства на предприятии в Ясногорске (Тульская область).

В рамках проекта планируется строительство цеха площадью 12 тыс. кв. метров и внедрение новых технологий производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции: металлических щитов с монтажной панелью, радиусных аксессуаров для листовых металлолотков и лестничных лотков с запатентованной системой клинчинга. Общий бюджет проекта — почти 1,3 млрд рублей, 421 млн рублей из этой суммы предоставил Фонд развития промышленности в качестве льготного займа.

Щиты с монтажной панелью (ЩМП) обеспечивают надежную защиту оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов. При производстве щитов IEK GROUP будет использовать новые технологии. Полностью автоматизированная линия позволит снизить себестоимость и еще больше повысит потребительские характеристики выпускаемой продукции.

Ожидается, что после реализации проекта IEK GROUP доля зарубежных производителей ЩМП на российском рынке снизится с 11 до 8 %. Кроме того, компания намерена экспортировать около 14 % щитов с монтажной панелью в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Лестничные лотки используются в монтаже трасс для открытой прокладки проводов и кабельных линий на промышленных и гражданских объектах, в том числе при сооружении огнестойких кабельных линий (ОКЛ). Компания планирует производить лотки двух видов: легкой и тяжелой серии.

Радиусные аксессуары для металлолотков предназначены для организации переходов и изменения уровня кабельных трасс в горизонтальном и вертикальном направлениях. Они расширяют возможности проектирования и строительства кабельных трасс на основе металлических лотков.

— Программа Фонда развития промышленности поможет реализовать данный проект максимально эффективно за счет предоставления льготного займа. Уверен, что наше партнерство позволит запустить высокотехнологичное производство, организовать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность электротехнической продукции и вдвое увеличить объемы экспорта в течение срока предоставления займа, — говорит директор производственных комплексов IEK GROUP Роман Рындин.

Это не первый опыт сотрудничества IEK GROUP с Фондом развития промышленности. В 2019 году с помощью займа ФРП компания запустила новое производство двустенных гофрированных труб ПНД, обладающих уникальным профилем и высокими эксплуатационными характеристиками, а также модернизировала производство белого и цветного («дуб», «сосна») кабель-канала серии «Элекор».

Модернизация производства и ввод новых линий позволят предприятию ежегодно выпускать около 4 млн погонных метров двустенных гофрированных труб ПНД, а также на 10 % увеличить объем выпуска цветных кабель-каналов. Порядка 10 % готовой продукции IEK GROUP планирует экспортировать в страны ближнего и дальнего зарубежья.