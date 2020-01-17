Министерство благоустройства Московской области утвердило методические рекомендации «Стандарт объектов (средств) наружного освещения объектов благоустройства Московской области», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Стандарт рассматривает искусственное наружное освещение как объектов благоустройства, так и внешних поверхностей зданий.

«В стандарте рассмотрены практические приемы использования средств наружного освещения, ориентированных на формирование единой безопасной светоцветовой среды, совершенствование и развитие художественно выразительного образа в вечерне-ночное время», - говорится в сообщении.

Он также является координирующим документом для методического сопровождения деятельности органов местного самоуправления при подготовке правил благоустройства территорий муниципалитетов; разработке концепций, стратегий, проектов и иных материалов, относящихся к развитию световой среды, органами местного самоуправления.

Данный стандарт позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, визуальный комфорт и чувство личной безопасности, сделать удобным ориентирование на местности.

Кроме того с помощью стандарта в регионе будут формировать единую светоцветовую среду, совершенствовать и развивать художественно-выразительный образ территорий области в темное время суток.