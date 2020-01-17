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17 января 2020, 15:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Электроэнергетика
Министерство благоустройства Московской области утвердило методические рекомендации «Стандарт объектов (средств) наружного освещения объектов благоустройства Московской области», говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Стандарт рассматривает искусственное наружное освещение как объектов благоустройства, так и внешних поверхностей зданий.
«В стандарте рассмотрены практические приемы использования средств наружного освещения, ориентированных на формирование единой безопасной светоцветовой среды, совершенствование и развитие художественно выразительного образа в вечерне-ночное время», - говорится в сообщении.
Он также является координирующим документом для методического сопровождения деятельности органов местного самоуправления при подготовке правил благоустройства территорий муниципалитетов; разработке концепций, стратегий, проектов и иных материалов, относящихся к развитию световой среды, органами местного самоуправления.
Данный стандарт позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, визуальный комфорт и чувство личной безопасности, сделать удобным ориентирование на местности.
Кроме того с помощью стандарта в регионе будут формировать единую светоцветовую среду, совершенствовать и развивать художественно-выразительный образ территорий области в темное время суток.
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