У цифровой трансформации появился единый язык

Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, опубликованные Минкомсвязи России, вводят единый язык для понимания процессов, происходящих при цифровизации, считает эксперт Аналитического центра Андрей Чукарин.

В разговоре с корреспондентом ComNews он пояснил, что документ дает конкретные рекомендации по разработке стратегии, рациональным и наиболее эффективным вариантам осуществления действий и мероприятий применительно к определенному виду деятельности.

«Они содержат комплекс кратких и четко сформулированных предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных подходов, методов и форм», - отметил Чукарин.

По его мнению, методические рекомендации могут стать тем дополнительным стимулом, которого ждали государственные корпорации и компании с государственным участием для формирования своих корпоративных документов стратегического планирования в части цифровой трансформации.