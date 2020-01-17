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У цифровой трансформации появился единый язык

У цифровой трансформации появился единый язык

17 января 2020, 13:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

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Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, опубликованные Минкомсвязи России, вводят единый язык для понимания процессов, происходящих при цифровизации, считает эксперт Аналитического центра Андрей Чукарин.

В разговоре с корреспондентом ComNews он пояснил, что документ дает конкретные рекомендации по разработке стратегии, рациональным и наиболее эффективным вариантам осуществления действий и мероприятий применительно к определенному виду деятельности.

«Они содержат комплекс кратких и четко сформулированных предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных подходов, методов и форм», - отметил Чукарин.

По его мнению, методические рекомендации могут стать тем дополнительным стимулом, которого ждали государственные корпорации и компании с государственным участием для формирования своих корпоративных документов стратегического планирования в части цифровой трансформации.

«Иными словами, рекомендации дают необходимые вводные для CDTO компаний, с чего начинать работу. В них даны определения терминам, которые еще не зафиксированы нормативными правовыми актами», - добавил Чукарин.

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