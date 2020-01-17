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В Квинсленде (Австралия) планируется построить объект ветровой генерации мощностью 1,2 ГВт

В Квинсленде (Австралия) планируется построить объект ветровой генерации мощностью 1,2 ГВт

17 января 2020, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, АВСТРАЛИЯ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Правительство штата Квинсленд (Австралия) в рамках своей инициативы по содействию инвестициям организовало проведение обсуждений по проекту строительства ветропарка Forest Wind мощностью 1 200 МВт. В обсуждениях приняли участие разработчик проекта компания CleanSight и компания Siemens Financial services.

Ветропарк, стоимость строительства которого составит $ 1,4 млрд, планируется расположить в регионе Wide Bay на юго-востоке штата. Проект Forest Wind станет одним из крупнейших проектов строительства ветроэнергетических объектов в Южном полушарии.

Строительство Forest Wind может начаться уже в четвертом квартале 2020 г. и ожидается, что ветропарк сможет выработать первую электроэнергию в 2023 г. Всего в Квинсленде планируется построить более 18 ГВт мощности ВИЭ-генерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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