В Нижнекамске компания «Микрофибра» — резидент ТОСЭРа — начала строительство первого в РФ завода по производству синтетической пряжи. Кадрами со стройки поделился первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

На месте строительства уже возвели каркас производственных зданий. Напомним, что общая стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд рублей с окупаемостью в 6 лет. Фирма создаст 253 рабочих места. Известно, что «Микрофибра» получит кредит на 600 млн рублей под 8,5% годовых под гарантии от корпорации МСП и гарантийного фонда РТ (в размере 420 млн рублей).

Завод станет первым в России, где будут производить синтетическую пряжу и товары из нее. Компания планирует предприятие с полным технологическим циклом: от полимерных гранул до готовых изделий. Планируемый конечный продукт — это салфетки, ткань в рулонах, полотенца, насадки для швабр и прочее из материала микрофибра.

Поставщиками сырья для производства в Нижнекамске станут российская компания «Оптима Текс» и белорусская фирма «Могилевхимволокно». Реализовать продукцию предполагается через дилеров крупным торговым сетям и предприятиям, которые занимаются переработкой тканей.