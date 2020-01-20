Импортозамещающее производство газовых баллонов в Дзержинске Нижегородской области начнётся в III квартале 2020 года. Как сообщается на сайте Фонда развития промышленности (ФРП), запуск серийного производства полимерно-композитных баллонов для газозаправочных комплексов запланирован в III квартале 2020 года.



Согласно графику, во II квартале будет произведена закупка необходимого для этого оборудования. В частности, к выпуску планируются баллоны четырех размеров – 80, 100, 123 и 320 литров. Они устанавливаются на транспортные средства и предназначены для транспортирования и хранения сжатого природного газа и его использования в качестве моторного топлива. Планируется, что объём выручки составит 18,8 млрд рублей. Налоговые поступления оцениваются в 1,1 млрд рублей.



Напомним, что это первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения. На его запуск ФРП одобрил льготный займ АО "ДПО "Пластик" из Нижегородской области на 500 млн рублей.

"Основное преимущество таких баллонов – взрывобезопасность, малый вес и отсутствие коррозии. Кроме того, полимерно-композитные баллоны обладают повышенной ударостойкостью и отсутствием усталостных дефектов, свойственным металлам, что позволяет увеличить срок их использования в 2-3 раза", - прокомментировал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Общая стоимость проекта оценивается в 1,25 млрд рублей. На заводе тбудет создано более 130 рабочих мест.