АО «Электронная Москва» (принадлежит столичным властям) объявило конкурс на поставку оборудования для «системы обработки видеоданных… в части транспортного сегмента» с начальной (максимальной) ценой контракта 1,9 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

В техзадании фигурируют 454 сервера, большая часть в формате «блейд-шасси» (занимающие вдвое меньше обычного места блоки, устанавливаемые в монтажных шкафах). По условиям тендера такая «стопка» из 10–12 серверов (с двумя 18-ядерными процессорами в каждом) должна быть не толще полуметра. Особое место в закупке занимают 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом (обеспечивают производительность до 8 терафлопс, равную мощности 30–40 топовых «бытовых» процессоров).

Как отмечает издание, это уже второй масштабный конкурс на поставку такой техники для нужд мэрии: в ноябре 2019 года власти заказали 258 серверов (с более чем 1,6 тысячи таких же графических ускорителей) и систему хранения данных ёмкостью 9 петабайт для городской «системы видеоаналитики» за 1,2 миллиарда рублей. В конкурсе победила компания «МаксимаТелеком».

В 2019 году столичный мэр Сергей Собянин рассказывал, что власти объявят конкурс на создание системы распознавания лиц в Москве, а в руководстве МВД РФ позднее обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). В апреле 2019 года в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) сообщали, что 89% камер в Москве обновлены и способны передавать HD-картинку.

Эксперты издания отмечают, что правительство Москвы создает единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, домофоны в подъездах и светофоры. При этом система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД, в первую очередь к ней подключат общественный транспорт и видеокамеры метрополитена и вокзалов.

Схема обмена данными транспортного средства ГУП

Фотовидеофиксация с помощью видеокамер, установленных на транспортном средстве. Получение данных о расходе топлива с помощью датчика уровня жидкости. (и 3а) Запись данных на видеорегистратор с координатной привязкой по системе ГЛОНАСС и определение местоположения транспортного средства. (и 4а) Передача фотографий высокого разрешения/потоковых видеоданных* по запросу диспетчера с использованием ЗG связи или передача на flash-носителях/по Wi-Fi и хранение видеоинформации на сервере видеоархива в течение заданного срока. Передача навигационных данных с использованием GPRS связи.

*при наличии 3G связи