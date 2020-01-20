 
Цифровая революция

Москва закупает на 1,9 млрд руб оборудование для системы распознавания лиц на транспорте

Москва закупает на 1,9 млрд руб оборудование для системы распознавания лиц на транспорте

20 января 2020, 14:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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АО «Электронная Москва» (принадлежит столичным властям) объявило конкурс на поставку оборудования для «системы обработки видеоданных… в части транспортного сегмента» с начальной (максимальной) ценой контракта 1,9 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

В техзадании фигурируют 454 сервера, большая часть в формате «блейд-шасси» (занимающие вдвое меньше обычного места блоки, устанавливаемые в монтажных шкафах). По условиям тендера такая «стопка» из 10–12 серверов (с двумя 18-ядерными процессорами в каждом) должна быть не толще полуметра. Особое место в закупке занимают 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 в каждом (обеспечивают производительность до 8 терафлопс, равную мощности 30–40 топовых «бытовых» процессоров).

Как отмечает издание, это уже второй масштабный конкурс на поставку такой техники для нужд мэрии: в ноябре 2019 года власти заказали 258 серверов (с более чем 1,6 тысячи таких же графических ускорителей) и систему хранения данных ёмкостью 9 петабайт для городской «системы видеоаналитики» за 1,2 миллиарда рублей. В конкурсе победила компания «МаксимаТелеком».

В 2019 году столичный мэр Сергей Собянин рассказывал, что власти объявят конкурс на создание системы распознавания лиц в Москве, а в руководстве МВД РФ позднее обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). В апреле 2019 года в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) сообщали, что 89% камер в Москве обновлены и способны передавать HD-картинку.

Эксперты издания отмечают, что правительство Москвы создает единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, домофоны в подъездах и светофоры. При этом система с распознаванием лиц будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД, в первую очередь к ней подключат общественный транспорт и видеокамеры метрополитена и вокзалов.

Схема обмена данными транспортного средства ГУП

Схема обмена данными транспортного средства ГУП

  1. Фотовидеофиксация с помощью видеокамер, установленных на транспортном средстве.
  2. Получение данных о расходе топлива с помощью датчика уровня жидкости.
  3. (и 3а) Запись данных на видеорегистратор с координатной привязкой по системе ГЛОНАСС и определение местоположения транспортного средства.
  4. (и 4а) Передача фотографий высокого разрешения/потоковых видеоданных* по запросу диспетчера с использованием ЗG связи или передача на flash-носителях/по Wi-Fi и хранение видеоинформации на сервере видеоархива в течение заданного срока.
  5. Передача навигационных данных с использованием GPRS связи.

*при наличии 3G связи

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