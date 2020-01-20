Новый мост через Обь в Сургуте построят в 2024 году

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
20 января 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок на площадке РИЦ «Югра» рассказал, о чём договорилось правительство Югры с Минтрансом России по строительству мостового перехода через реку Обь в районе Сургута.
Руководитель ведомства отметил, что этот мост является частью формируемого федерального коридора, который идёт через Сургут на Салехард. Соответственно, Югра не должна нести бремя самостоятельного строительства, а разделить его с федерацией. Таким образом, в перечень объектов комплексного плана России мост попал.
В ходе консультаций с Минтрансом выработана схема софинансирования. Определён геподрядчик – АО «Институт Гипростроймост Санкт – Петербург», инженерные изыскания в 2019 году выполнены и приняты. 1 декабря 2020 года – срок окончания проектирвоания с заключением главгосэкспертизы. После этого уже Минтрансу принимать решение, будет ли вестись строительство с привлечением частных инвестиций или без них.
«Я думаю, самый логичный способ, и на последней встрече в министерстве мы об этом говорили, построить этот мост в рамках прямого государственного финансирования с привлечением средств округа и федерации. На встрече с первым заместителем министра было озвучено, что в 2021 году мы должны выйти на строительно-монтажные работы. За четыре строительных сезона, включая 2024 год, мы должны этот объект выполнить».
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