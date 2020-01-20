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ОЭЗ "Алабуга" откроет три новые инвестплощадки в регионах России

ОЭЗ Алабуга откроет три новые инвестплощадки в регионах России

20 января 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ АЛАБУГА

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Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан) в 2020 году откроет три новые инвестиционные площадки в регионах России. Первым станет проект в Тюменской области, сообщила на коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана глава ведомства Талия Минуллина.

"Алабуга", как самая успешная экономическая зона Российской Федерации, будет управлять тремя новыми инвестиционными площадками в других регионах Российской Федерации. Одним из таких регионов станет Тюменская область, по двум другим будет принято решение в ближайшее время", - сказала она.

Как сообщалось, в октябре прошлого года власти Тюменской области договорились с руководством Татарстана, что возьмут в партнеры управляющую компанию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" для развития такой же площадки в Тобольске вместе с компанией "Сибур".

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе. На ее территории зарегистрированы 57 резидентов, промышленную деятельность ведут 33 компании. Создано более 6,8 тыс. рабочих мест, объем освоенных инвестиций составляет 132 млрд рублей.

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Компания: ТАСС

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