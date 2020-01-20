ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" (входит в холдинг "Новапорт") объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ в рамках строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (ВВЛ), сообщается в материалах на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,7 млрд рублей. Тендер проходит в форме открытых переговоров. Прием заявок на участие в нем начинается 20 января и будет завершен 17 марта текущего года. Итоги тендера будут подведены 24 марта.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте аэропорта, предусматривается строительство трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью порядка 12 тыс. кв.м.

"Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на пассажиропоток до 1 млн пассажиров. При дальнейшем росте пассажиропотока предполагается его дальнейшее развитие", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется реконструкция аэродрома.

"Проведено обследование по оценке состояния аэродромного комплекса, по результатам которого получены рекомендации по проведению дальнейшей реконструкции аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы. Ведутся работы по включению реконструкции аэродрома в государственную программу комплексной модернизации магистральной инфраструктуры. Стоимость работ будет определена проектом", — говорится в сообщении.

Ранее совладелец "Новапорта" Роман Троценко сообщал журналистам, что инвестиции в реконструкцию аэропорта в Кемерово составят около 2,5 млрд рублей.

Новый терминал должен быть построен до 15 апреля 2021 года. Строительство будет осуществляться в условиях действующего аэропорта, говорилось в документации на проектирование.

"Строительство должно предусматривать застройку западнее существующего аэровокзала с необходимыми нормативными отступами от существующих зданий, (. . .) возможность перевода технологии обслуживания пассажиров ВВЛ, а в дальнейшем и МВЛ (международных воздушных линий — ИФ) в новое здание и удовлетворять потребностям прогнозного пассажиропотока", — отмечалось в документации.

Сообщалось также о перспективах оснащения нового аэровокзала воздушным пунктом пропуска.

Проектировщиком нового терминала является ООО "Спектрум-Холдинг" (Москва). Контракт на демонтаж зданий и сооружений заключен с ООО "Строительная компания "НСК-Строй". Цена контракта — 11,8 млн рублей при начальной (максимальной) цене в 19 млн рублей.

По данным Росавиации, в январе-ноябре 2019 года пассажиропоток аэропорта Кемерово составил почти 474 тыс. человек.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов.