Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) направит 2,1 млрд рублей на капитальные, средние и текущие ремонты оборудования в 2020 году. Большую часть средств планируется освоить в рамках ремонтных программ Хабаровской ТЭЦ-3 (571,8 млн руб.), Хабаровской ТЭЦ-1 (437,6 млн руб.) и Комсомольской ТЭЦ-2 (393,8 млн руб.).



В программу ремонтов энергообъектов филиала входят техническая диагностика, замена изношенных узлов и деталей, замена поверхностей нагрева, контроль металла и другие мероприятия, повышающие надежность и стабильность работы основного и вспомогательного оборудования.



Всего энергетикам предстоит осуществить 14 капитальных, 6 средних и несколько десятков текущих ремонтов котлоагрегатов, генераторов, турбоагрегатов, трансформаторов, а также объектов теплофикационного хозяйства.

«Наибольший объем работ традиционно планируется на Хабаровской ТЭЦ-1, - комментирует директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. – На станции проведут 4 капитальных и один средний ремонт. Впрочем, на каждой из 9 электростанций филиала будет реализована своя программа. Своевременная диагностика и ремонт оборудования позволяют станциям бесперебойно работать в период повышенных нагрузок».

Среди объектов, которым также предстоит капитальный ремонт - энергоблок №1 Хабаровской ТЭЦ-3, генератор №8 Комсомольской ТЭЦ-2, котлоагрегат №6 Николаевской ТЭЦ и другие. На Хабаровской ТЭЦ-2 запланирован капитальный ремонт двух водогрейных котлов. Один из них, работающий на мазуте, будет, помимо ремонта, реконструирован под сжигание газового топлива.