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В Запорожской области с задержкой начали строительство еще одной ветроэлектостанции

В Запорожской области с задержкой начали строительство еще одной ветроэлектостанции

20 января 2020, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: УКРАИНА, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Ветряки построят на территории Приазовского и Мелитопольского районов. Директор компании  EuroCape New Energy Адриен Альбер Анри Фуше во время встречи с чиновниками запорожской ОГА сообщил, что на данный момент готовится фундамент под ветряки.

Строительство должно было начаться еще в 2018 году, но затянулось из-за оформления документов. На реализацию первой очереди строительства мощностью 98 МВт потратят  $ 150 млн инвестиций. Общая мощность ВЭС составит 500 МВт.

Полностью ВЭС планируют запустить до конца года. Она будет размещаться за территорией населенных пунктов. Всего будет установлено 167 ветряных турбин мощностью 330 кВт. Ее хватит, чтобы обеспечить электроэнергией 170 тыс. домов – сообщили в пресс-службе ЗОГА.

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